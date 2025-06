Messi, Guardiola e citação a Renato: o que os jornais dos EUA dizem sobre o Mundial de Clubes

Atuação do Fluminense de Renato Portaluppi repercutiu no jornal Miami Herald. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

"'We achieve what we came to achieve', said Renato Gaucho"

(Nós atingimos o objetivo que viemos atingir, disse Renato Gaúcho)".

O ídolo do Grêmio, atual técnico do Fluminense, foi destaque nesta sexta-feira (27) em uma rara reportagem mais detalhada da imprensa estadunidense sobre o Mundial de Clubes.

Em uma matéria sobre a classificação do Flu às oitavas de final, o Miami Herald cita que o treinador gaúcho está na sua sexta passagem pelo clube carioca e menciona a presença do zagueiro Thiago Silva, 40 anos, no elenco.

A reportagem ocupa metade da página, algo incomum nos jornais americanos quando o assunto é futebol, e curiosamente foi publicada apenas dois dias após o jogo.

Porém, o texto fala pouco sobre o Fluminense e exalta muito mais a boa atuação do Mamelodi Sundowns no empate por 0 a 0, apesar da eliminação do time sul-africano da competição

"Fluminense se classifica para as oitavas de final. Sundowns ganha respeito", diz a manchete da matéria.

Na sequência, o jornal exalta a performance dos sul-africanos, marcada pela habilidade e velocidade dos seus jogadores.

"Um torcedor casual pensaria que o time brasileiro seria o de amarelo. E estaria errado", escreve a reportagem desta sexta-feira (27), curiosamente repercutindo um jogo que ocorreu na última quarta-feira (25).

O New York Post apresentou uma pequena nota sobre a vitória do City. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Já o Diário de Las Americas, de língua espanhola, destaca o confronto do Inter Miami com o PSG, pelas oitavas de final, que marca o reencontro de Lionel Messi com o clube francês.