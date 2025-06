Messi marcou de falta e decidiu vitória dos norte-americanos. Federico Parra / AFP

O Porto cometeu um pecado mortal contra o Inter Miami, na segunda rodada do grupo A do Mundial de Clubes. Deu a Lionel Messi a chance de decidir uma partida. E ele não perdoou: marcou o gol da virada e que definiu o placar em 2 a 1 a favor dos americanos, em jogo pelo Grupo A, o mesmo do Palmeiras, nesta quinta (19).

Além do gol de falta de Messi, o venezuelano Segovia também anotou para o Inter Miami, os dois na etapa final. No primeiro tempo, Samu Aghehowa havia marcado de pênalti.

O resultado deixa Inter Miami e Palmeiras empatados na liderança, com 4 pontos ao fim da primeira rodada do Grupo A. Um empate em Miami, na segunda-feira (23), às 22h, garante as duas equipes nas oitavas.

Já o Porto enfrenta o Al Ahly, no mesmo dia e horário, em Nova Jersey. Europeus e africanos torcem para que haja um vitorioso na partida, para ter chances de avançar em caso de triunfo.

Porto abre o placar cedo

Logo no início da partida, foram as duas referêncais técnicas do Inter Miami quem comandaram as primeiras chegadas ao ataque. Com Messi buscando Suárez, foram duas ações ofensivas antes dos quatro minutos.

Mas no quinto minuto o jogo, que começou movimentado, virou a favor dos europeus. Allen cometeu pênalti em João Mario, assinalado pelo VAR. O centroavante Samu Aghehowa pegou a bola e bateu no canto direito do goleiro Ustari, que já havia defendido uma cobrança na primeira rodada. Ele até acertou o lado, tocou na bola, mas não evitou o primeiro dos portugueses.

Esbarrando na própria limitação técnica, o Inter Miami seguia tentando o empate apenas com sua dupla mais habilidosa. Mas Suárez desperdiçou as chances na mesma medida em que a equipe de rosa as criava: mais uma vez acionado em bola longa pelo argentino, ele chutou em cima do goleiro.

Com os europeus em rotação baixa, o jogo perdeu ritmo e ficou monótono. A situação só se modificou perto do fim da primeira etapa, quando o Porto recolocou o pé no acelerador.

Aos 40 minutos, após jogada pela esquerda, Samu escorou de letra para Rodrigo Mora. A promessa do Porto limpou a marcação, chutou forte e o gol só não saiu porque Falcón tirou de cabeça em cima da linha. Depois, Varela arriscou de fora da área, a bola bateu na trave e nas costas de Ustari, que foi rápido para evitar que a bola entrasse e o prejuízo fosse ainda maior antes do intervalo.

Messi resolve para o Miami

Logo na primeira ação ofensiva da segunda etapa, a surpresa — especialmente pelo que não se viu dos norte-americanos nos 45 minutos iniciais. Allende recebeu, aproveitou a ultrapassagem do lateral Weigandt, e fez o passe no fundo. Ele cruzou na medida para Segovia finalizar forte, de primeira, sem chances para Claudio Ramos, empatando para o Inter Miami.

O empate pareceu acender Messi e seus companheiros. O time se lançou à frente e deu mais trabalho aos europeus, que passaram a cometer faltas em sequência na tentativa de frear o ímpeto do Inter Miami.

Contra Messi, isso é um pecado mortal. Na segunda tentativa, após a primeira calibragem passar ao lado, ele não perdoou. Da intermediária, bateu no canto do goleiro, sem chances para Claudio Ramos, e virou o jogo para os norte-americanos.

Foi só com o prejuízo ampliado que o Porto passou a se lançar ao ataque. O técnico Martín Anselmi mexeu e colocou o time no ataque.

Mas esteve longe de exercer uma pressão organizada. Até tentou na base do abafa, mas sequer conseguiu criar grandes chances de empatar o placar. Assim, teve que se contentar em ver a festa de Messi, Suárez e companhia, que ficaram mais perto das oitavas de final dentro de casa.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes - 2ª rodada do Grupo A - 19/06/2025

Inter Miami

Ustari; Weigandt (Avilés), Fray (Picault), Falcón e Allen; Busquets, Cremaschi e Segovia (Redondo); Messi, Allende (Alba) e Suárez. Técnico: Javier Mascherano

Porto

Claudio Ramos; Martim Fernandes (Gonçalo Borges), Zé Pedro e Marcano (Gul); João Mario, Varela (William Gomes), Fabio Vieira, Rodrigo Mora e Franciscmo Moura (Otávio); Gabri Veiga (Eustáquio) e Samu Aghehowa. Técnico: Martin Anselmi

GOLS: Samu Aghewoa (6/1ºT); Segovia (2/2°T), Messi (9/2°T)

ARBITRAGEM: Cristián Garay, auxiliado por Miguel Roxa e José Retamal.