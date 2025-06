"Menor e mais rápida", avalia preparador de goleiros gaúcho do Palmeiras sobre a bola do Mundial de Clubes

De calção azul, Godoy observa o treino do Palmeiras nos Estados Unidos. Cesar Greco / Palmeiras/Divulgação

Os goleiros do Mundial de Clubes 2025 terão de se adaptar a uma bola menor e mais rápida que a habitual. Esta foi a análise feita pelo preparador de goleiros do Palmeiras, o gaúcho Rogério Godoy, em entrevista a Zero Hora, às vésperas da estreia contra o Porto-POR, neste domingo (15), em Nova Jersey.

A adaptação às características da bola foi uma das prioridades nos treinos dos goleiros Weverton, Marcelo Lomba e Mateus em Greensboro, na Carolina do Sul, QG palmeirense nos Estados Unidos.

— A gente sempre acaba comparando com as outras bolas que já usamos ao longo do ano: a Nike do Brasileirão, a do Paulistão e a Puma da Libertadores. A bola da Adidas que será usada no Mundial é um misto, muito parecida com a da Puma. Um pouco menor, mas muito rápida. Já estamos trabalhando essa adaptação com um nível de exigência alto, para nos ajustarmos o mais rápido possível — explicou.

Rogério Godoy disse ainda que uma competição mais curta exige uma preparação diferente, mas evitou detalhar as análises feitas sobre as finalizações de Luis Suárez e Lionel Messi, do Inter Miami, adversários na terceira rodada da fase de grupos.

— É uma competição de tiro curto. Os adversários são todos campeões. A preparação é baseada em muitas informações. Chegamos ao torneio municiados de dados, e tentamos repassar aos nossos atletas a melhor leitura possível sobre cada rival Messi e Suárez são dois grandes jogadores, sem dúvida. Mas antes disso temos outras tarefas: enfrentar o Porto e o Al Ahly. Depois pensaremos no Inter Miami. Conhecemos bem o Messi e o Suárez, e estaremos preparados para fazer o nosso melhor. Vemos jogo a jogo, e contra eles não será diferente — completou.

Por fim, Rogerião elogiou a fase do seu goleiro titular Weverton, traçando como meta um retorno à Seleção Brasileira, agora comandada por Carlo Ancelotti.

— Acho que o Weverton chega num grande momento. Basta ver o desempenho dele no Brasileirão e na Libertadores. Nós buscamos contribuir da melhor forma com o clube. E, lá na frente, quem sabe, uma volta natural à Seleção pode acontecer. Isso depende muito do que ele mostrar em campo — finalizou.