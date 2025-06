Menor de idade é banido dos estádios por um ano após insultos racistas contra Lamine Yamal

A LaLiga anunciou, nesta terça-feira, uma punição aplicada a um torcedor menor de idade por insultos racistas contra Lamine Yamal durante o jogo em que o Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0, em duelo realizado em outubro do ano passado.

De acordo com o jornal espanhol Marca, após ser identificado, o jovem admitiu ter xingado o atacante do time catalão. Por conta da infração, ele foi punido pelo Ministério Público da Infância e Juventude da Espanha e está proibido de frequentar qualquer estádio onde sejam realizadas competições oficiais por um ano. Além disso, terá de cumprir 30 horas de trabalho socioeducativo.

"Com esta ação, a LaLiga reitera seu firme compromisso com a luta contra o racismo e qualquer manifestação de ódio no futebol", informou a entidade sobre o assunto por meio de uma nota oficial.