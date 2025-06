Meninas vencem e meninos são eliminados no juvenil em Roland Garros

Victoria fez boa estreia. Nicolas Gouhier / Divulgação/FFT

Duas das grandes apostas do tênis feminino brasileiro, Victoria Barros e Nauhany Silva se classificaram para a segunda rodada do torneio juvenil em Roland Garros.

Neste domingo (1º), Victoria foi a primeira a jogar. Número 25 do ranking da categoria, a potiguar de 15 anos venceu a a convidada local Ellejah Inisan, de 16 anos e 77ª colocada, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2, em 1h07min de confronto. Na arquibancada da quadra 4 estava Bia Haddad Maia.

Treinada pelo francês Patrick Mouratoglou, a brasileira vai encarar na segunda rodada, a tcheca Jana Kovačková, sétima cabeça de chave, que passou pela ucraniana Yelizaveta Kotliar por 6/4, 2/6 e 7/5.

A próxima adversária tem apenas 14 anos, está em 12º no ranking juvenil e ocupa o 634º lugar na classificação da WTA.

Naná vence a terceira em Paris

Naná voltará a jogar na segunda-feira. LuizCandido / LuzPress/CBT

Nauhany Silva, de 15 anos, que se classificou para a chave principal depois de vencer dois jogos no qualifying, fez uma estreia mais tranquila. Com um duplo 6/2, a paulista venceu outra convidada francesa, Ophélie Boullay, número 124 do ranking juvenil, em apenas 63 minutos.

A brasileira é a 47ª na classificação juvenil e enfrentará na segunda rodada, a búlgara Rositsa Dencheva, de 18 anos e 43ª do mundo, que surpreendeu a estadunidense Kristina Penickova, de 15 anos e segunda cabeça de chave do torneio, com parciais de 6/4 e 6/1.

O jogo contra Dencheva será o segundo da quadra 8 e deve começar por volta das 7h30min. No mesmo local, Naná e A búlgara ainda irão estrear nas duplas. A brasileira jogando com a argentina Sol Larraya e a europeia com a compatriota Elizara Yaneva.

Meninos caem na estreia

Italiano Jacopo Vasami eliminou brasileiro João Pedro Bonini. Clément Mahoudeau / Divulgação/FFT

No torneio masculino, o brasiliense Pedro Chabalgoity (94º) e o paranaense João Pedro Bonini (25º) foram eliminados na estreia.

Chabalgoity, que garantiu vaga ao vencer o Roland Garros Junior Series, acabou perdendo para o convidado local Mickael Kaouk (111º) , que marcou 6/4 e 6/3, em jogo que teve 1h20min de duração.

Bonini parou no segundo cabeça de chave, o italiano Jacopo Vasami, que venceu por fáceis 6/0 e 6/2, em 63 minutos.

Duas estreias na segunda-feira

Gaúcha Pietra Rívoli fará estreia. Recreio da Juventude / Divulgação

A segunda-feira terá mais duas estreias brasileiras no juvenil de Roland Garros.

Campeã do Roland Garros Junior Series, em São Paulo, a gaúcha Pietra Rívoli (121ª) vai enfrentar a francesa Ksenia Efremova, de 16 anos e 66ª na classificação juvenil. A partida será a primeira da quadra 6 e está marcada para às 6h (de Brasília).

— Estar aqui em Roland Garros é um sonho realizado. Estou muito focada e feliz por representar o Brasil e o Recreio da Juventude em um torneio tão importante. Vou dar o meu melhor em quadra — afirma a jogadora de 17 anos, nascida em Bento Gonçalves.

Pietra ainda jogará na chave de duplas. Ela e a canadense Nadia Lagaev enfrentarão as francesas Ophélie Boullay e Cindy Langlais.

No segundo jogo da mesma quadra, o goiano Guto Miguel (38º) irá estrear diante do francês Pierre Antoine Faut, convidado da organização.

Guto também irá jogar na chave de duplas. Ele e o russo Timofei Derepasko enfrentarão Pedro Chabalgoity e o romeno Ștefan Haiţă.