Memphis Depay notifica o Corinthians e cobra dívida milionária do clube; entenda

Memphis tem contrato com o Corinthians até 31 de julho de 2026. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

Memphis Depay notificou o Corinthians e cobra aproximadamente R$ 6 milhões do clube em valores que estão atrasados. O astro holandês citou a possibilidade de não cumprir com suas obrigações caso a questão não seja resolvida.

Assim, há o risco de o jogador não comparecer na reapresentação do elenco do Timão no próximo sábado (28). A direção, porém, não crê na ausência do craque e acredita que irá resolver a situação até o fim da semana.

O valor é referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. Os advogados do holandês notificaram o Corinthians no dia 15 de maio, ainda quando o clube estava sob gestão do presidente afastado Augusto Melo, e deram um prazo de 30 dias para o pagamento. A informação foi divulgada pela Gazeta Esportiva.

Leia Mais Memphis Depay atinge marca histórica na seleção holandesa

À época, o jogador não recebeu qualquer sinalização do clube. Como não houve resposta, Memphis voltou a cobrar o Corinthians nesta terça-feira (24) por meio de uma nova notificação.

Apesar de o elenco estar com os salários em dia, a diretoria diz que herdou dívidas com o plantel de premiações, luvas e direitos de imagem. O atacante, inclusive, é um dos mais insatisfeitos com a situação.

Situação contractual

Memphis tem contrato com o Corinthians até 31 de julho de 2026. O jogador recebe pouco mais de R$ 3 milhões por mês, quantia que pode aumentar em caso do atingimento de metas que garantem pagamentos bônus ao atleta.

À época do anúncio da contratação, o Estadão apurou que parte parte do salário é bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians.

Na ocasião, o então diretor jurídico do clube, Leonardo Pantaleão, recomendou que o contrato com a casa de aposta fosse acertado sob a contratação de um seguro, com o objetivo justamente de garantir o pagamento do astro holandês.

Isso porque a bet era alvo da Operação Integration naquele momento, ação que investiga esquema fraudulento em jogos de azar. A cúpula alvinegra decidiu manter a negociação por entender que o negócio não traria riscos ao clube.

Desempenho de Memphis

Desde que chegou ao Corinthians, em julho do ano passado, Memphis acumula 13 gols e 14 assistências em 42 jogos pelo clube.

O astro holandês foi destaque para a conquista do título do Paulistão em cima do rival Palmeiras e foi determinante na arrancada do time no Brasileirão em 2024, quando a equipe engrenou na reta final e saiu da zona de rebaixamento a uma vaga na Libertadores.