Memphis Depay atinge marca histórica na seleção holandesa

Depay (C) marcou duas vezes contra Malta e chegou a 50 gols.

O atacante do Corinthians marcou duas vezes na vitória da Holanda sobre Malta por 8 a 0 e igualou os 50 gols de Robin Van Persie.

Primeiro gol foi no RS

Depay comemora primeiro gol pela Holanda, no Beira-Rio.

O feito histórico de Depay começou em Porto Alegre. O primeiro gol do atacante com a camisa da Holanda foi na Copa de 2014, no Beiro-Rio, na vitória por 3 a 2 contra a Austrália.