Medvedev e Tsitsipas são eliminados em Wimbledon

Medvedev perderá ao menos cinco posições no ranking.

O primeiro dia de jogos do torneio de Wimbledon já contabiliza duas quedas de cabeças de chave . Nesta segunda-feira (30), o russo Daniil Medvedev , nono, e o grego Stefanos Tsitsipas , 24º, deram adeus ao terceiro Grand Slam do ano.

Semifinalista em 2023 e 2024 , Medvedev foi superado pelo francês Benjamin Bonzi , 64º do mundo, que fez 3 a 1 , parciais de 7/6 (7-2), 3/6, 7/6 (7-3) e 6/2, após 3h07min de partida.

Com a derrota, o russo vai deixar o top 10 do ranking da ATP e provisoriamente está caindo para o 14º lugar. Porém, ele pode perder mais posições de acordo com o desempenho de jogadores que estão abaixo na classificação.