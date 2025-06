"Me sinto orgulhosa de ter construído uma carreira positiva": Daiane dos Santos fala sobre adolescência na Capital, críticas nas redes e filme em produção

Daiane dos Santos participou do "SuperSábado", da Rádio Gaúcha.

A campeã mundial Daiane dos Santos participou ao vivo do SuperSábado, da Rádio Gaúcha, na manhã deste sábado (21). No estúdio, ela relembrou a adolescência em Porto Alegre, falou sobre as críticas recebidas nas redes sociais e contou detalhes de A Menina Que Voa, filme que vai retratar sua trajetória — uma coprodução da atriz Viola Davis.

Aos 42 anos, a gaúcha destacou o carinho pela Capital.

— Voltar pra cá, pra mim, tem sido uma coisa muito especial. Tá perto da família, dos amigos... da minha terra. Sempre é gostoso a gente estar aqui. É a essência da gente, né — disse Daiane, que hoje divide a rotina entre São Paulo e Porto Alegre.

Adolescência em Porto Alegre

Filha de servidores públicos, Daiane cresceu no bairro Medianeira, em Porto Alegre, onde viveu até o fim dos anos 1990, quando se mudou para Curitiba.

Revisitando as lembranças da adolescência, ela recordou a rotina intensa de treinos no Grêmio Náutico União e os poucos momentos de lazer, especialmente as baladas que marcaram época entre os jovens da Capital.

— Eu ia bastante no CORD. Com certeza a gente "se pechou" no CORD — brincou com o apresentador Paulo Germano. — Porque eu acho que era uma balada que a gurizada mais nova ia. Fui no Nukanua também. Outro dia a gente tava lembrando disso... dessas baladinhas legais. O clima era muito bom.

Mesmo com a agenda cheia, Daiane garante que conseguiu aproveitar a juventude com equilíbrio:

— Eu sempre falo que eu não perdi nada. Eu ganhei, na verdade. A ginástica me deu a oportunidade de conhecer o mundo. Claro que eu não tive uma vida de adolescente normal, mas deu pra curtir tudo. Organizando bem o tempo, dá pra viver tudo numa boa.

Desabafo nas redes

Durante a conversa, Daiane comentou o desabafo que publicou nas redes sociais, na última semana, após receber críticas sobre seu corpo, feitas depois de uma apresentação ao lado de ginastas como Rebeca Andrade e Flávia Saraiva.

— A crítica faz parte do nosso crescimento, de uma reflexão. Mas a minha forma de externar era pra refletir como a gente fala. Que não é o falar, mas sim como tu tá falando... Tem gente que não quer conversar, quer ferir.

Segundo ela, a postagem no Instagram não foi uma resposta direta, mas sim um convite à reflexão sobre empatia:

— A ideia ali não era identificar ou expor ninguém. Era refletir, de forma geral, como a gente lida com a vida do outro. Não é questão de quantidade, mas sim de como isso afeta a vida das pessoas. Eu me coloco nesse lugar de empatia, de quem vive isso.

"A Menina que Voa"

Daiane também falou com entusiasmo sobre o filme A Menina que Voa, atualmente em fase de roteiro. O longa, com roteiro de Janaina Tokitaka e Flávia Vieira, tem produção da vencedora do Oscar, Viola Davis.

— A ideia surgiu da Flávia. A gente tá nessa conversa faz uns cinco anos. Foi um namoro pra casar. Ela tinha essa ideia de contar a minha história, e a gente topou. Agora estamos alinhando o roteiro e muito felizes com o que tá sendo construído.

A atriz que vai interpretar a campeã mundial nas telas ainda não foi escolhida, mas Daiane comentou uma sugestão que vem ganhando força entre os fãs:

— Muita gente falou da Júlia Coutinho, que tá voando, altíssima. Maravilhosa. Eu ia adorar ter ela me representando. Mas ainda não definimos.

Ao final, Daiane também se emocionou ao falar do carinho que ainda recebe do público, mesmo 13 anos após se aposentar das competições: