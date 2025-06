Mbappé não é relacionado e torce por vaga nas oitavas para reforçar Real Madrid no Mundial

Xabi Alonso não quer correr riscos com Mbappé e só contará com o astro 100% recuperado da gastroenterite no Mundial de Clubes. Mesmo treinando pelo segundo dia seguido nesta quarta-feira, desta vez no campo, o francês não foi relacionado para o embate diante do RB Salzburg, agendado para esta quinta, e que definirá os classificados do Grupo H.