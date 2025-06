Mbappé faz a diferença, França bate a Alemanha e fica com o 3º lugar da Liga das Nações

Derrotados nas semifinais da Liga das Nações, Alemanha e França entraram em campo, neste domingo, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, em busca do terceiro lugar na competição. Melhor para os franceses, que venceram por 2 a 0, gols de Mbappé e Olise - com assistência do camisa 10-, e ficaram com o prêmio de consolação.

O primeiro tempo foi equilibrado, com os dois lados jogando aberto em busca do gol, mas também de muito contato físico. Contando com o apoio da torcida, a Alemanha começou pressionando e, nos minutos iniciais, chegou à meta defendida por Maignan em finalizações de Woltemade, Gross e Adeyemi.

A França demorou a se encontrar no jogo e só respondeu aos 20 minutos, com Cherki e, na sequência, Badé, exigindo boas defesas de Ter Stegen. Os alemães retomaram o controle do confronto e, quando pareciam mais próximos de abrir o placar, foram castigados. Aos 44 minutos, logo após Maignan salvar um tiro certeiro de Woltemade, Mbappé aproveitou o passe de Tchouaméni na esquerda da área e bateu cruzado para marcar 1 a 0 a favor do conjunto azul.

Animada com a vantagem, a equipe comandada por Didier Deschamps voltou melhor para o segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Mbappé teve duas chances para ampliar a vantagem no placar, mas desperdiçou. Os alemães chegaram a balançar a rede aos 11 minutos, com Undav, que havia acabado de entrar, mas o VAR flagrou falta cometida por Füllkrug em Rabiot na jogada.

A partida continuou aberta, com os dois lados buscando o ataque. Thuram acertou a trave, aos 13, enquanto os alemães finalizavam mais, mas sofriam com a falta de pontaria de seus homens de frente. Na reta final da partida, a França passou a levar mais perigo, especialmente com Thuram, Doué e Mbappé, que davam trabalho a Ter Stegen. Nem mesmo a ausência do lesionado Dembélé atrapalhou o ímpeto de sua seleção.

Assim como na derrota para Portugal na semifinal, a equipe do técnico Julian Nagelsmann perdeu o fôlego com o decorrer do cronômetro na etapa complementar e a França aproveitou. De tanto insistir na frente, os visitantes ampliaram com Olise, que aproveitou o passe de Mbappé no contra-ataque e bateu de primeira para anotar 2 a 0. Os alemães até tentaram a reação nos minutos derradeiros, mas já não havia muito tempo disponível.