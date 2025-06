Maya Joint salva quatro match points e vence segunda decisão mais jovem de Eastbourne

Joint e o segundo troféu da carreira. ADRIAN DENNIS / AFP

Maya Joint conquistou, neste sábado (28), o segundo título de sua carreira. Aos 19 anos, a tenista nascida nos Estados Unidos, filha de um ex-jogador australiano de squash (Michael Joint) e de uma ex-jogadora de tênis, squash e badminton (Katja), mas que desde 2023 defende a Austrália, venceu a filipina Alexandra Eala por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 1/6 e 7/6 (12/10), e é a campeã do WTA 250 de Eastbourne, na Inglaterra.

A partida deste sábado foi a segunda decisão mais jovem da história do torneio, desde que as estadunidenses Tracy Austin e Andrea Jaeger, então com 18 e 16 anos, respectivamente, se enfrentaram em 1981.

Se para Joint este foi o segundo troféu, após ganhar no saibro de Rabat (Marrocos), em maio, para Eala era a oportunidade da dar ao seu país o primeiro título no circuito. E, apesar de ficar com o vice, ela se tornou a primeira filipina em uma decisão de WTA.

A decisão teve Maya Joint em melhor situação no set inicial, vencido por 6/4. Eala dominou a segunda parcial e fez 6/1, forçando um emocionante terceiro set.

O set final foi repleto de grandes jogadas e alguns erros típicos de duas jovens promessas. Dessa forma, o tie-break acabou premiando aquela que conseguiu se manter um pouco mais regular.

No desempate, Eala teve quatro match points, alguns deles com o saque. Ele serviu em 5-2, mas não conseguiu fechar a partida, assim como em outros momentos a partir do 5-5. Do outro lado, Joint aproveitou a segunda chance que teve para garantir a vitória.

Vice-campeã, Eala não conteve o choro. ADRIAN DENNIS / AFP

Wimbledon

As duas jovens tenistas agora se preparam para disputar Wimbledon. O torneio começa na segunda-feira (30), mas elas só devem estrear no dia seguinte.

Maya Joint, que ganhará cinco posições no ranking e passará ao 46º lugar, irá jogar contra a russa Liudmila Samsonova, 19ª cabeça de chave.