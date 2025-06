Maurício exalta identidade vencedora do Palmeiras e desempenho no Mundial de Clubes: 'Na raça'

Em noite de superação, o Palmeiras buscou o empate por 2 a 2 contra o Inter Miami, após estar perdendo por 2 a 0 até os 35 minutos do segundo tempo, e confirmou sua classificação em primeiro lugar no Grupo A do Mundial de Clubes, com cinco pontos. Maurício foi o herói e vibrou com a raça do time alviverde. Os brasileiros terminaram empatados com os norte-americanos na pontuação, mas ficaram à frente no saldo de gols. Agora, os paulistas enfrentam o Botafogo nas oitavas de final.