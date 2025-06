Matheus Cunha assina com o Manchester United até 2030: 'Me tornar parte valiosa para a equipe'

Começou para valer nesta quarta-feira a história do brasileiro Matheus Cunha com o Manchester United. Após servir a seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa de 2026, o atacante chegou ao clube para assinar contrato até junho de 2030. Esbanjando alegria, o centroavante não escondeu sua ambição em se destacar na nova casa.

"Mal posso esperar pelo início da pré-temporada para conhecer meus companheiros de equipe e me preparar para a temporada que se inicia. Todo o meu foco agora está em trabalhar duro para me tornar uma parte valiosa da equipe e ajudar este clube a voltar ao topo", disse, sorridente.

Matheus Cunha garantiu que trocar o Wolverhampton pelo Manchester United é realizar um sonho de infância que começou na casa da avó. O clube dirigido pelo técnico português Rubén Amorim buscava um goleador no mercado e abriu os cofres pelo brasileiro após vê-lo se destacar no Campeonato Inglês.

"É difícil expressar em palavras meus sentimentos sobre me tornar um jogador do Manchester United. Desde criança, no Brasil, assistindo aos jogos da Premier League na TV, na casa da minha avó, o United era meu time inglês favorito e eu sonhava em vestir a camisa vermelha", afirmou. "Quero agradecer à minha família e a todos que me ajudaram a tornar esse sonho realidade."