Mascherano tem 'expectativas' em Messi no Mundial e reclama da falta de reforços no Inter Miami

O Inter Miami abre o Mundial de Clubes, neste sábado, às 21h (horário de Brasília), diante do egípcio Al-Ahly, mas o técnico Javier Mascherano está longe de se mostrar satisfeito. Apesar de contar com o craque Lionel Messi e jogar com amplo apoio da torcida americana, o treinador argentino tratou de colocar panos quentes em relação às chances de sua equipe e lamentou a falta de reforços.

"O objetivo é tentar competir o melhor que pudermos, como fazemos em todas as competições, sabendo que vamos enfrentar times de alto nível", analisou Mascherano em entrevista coletiva na véspera da estreia, sem criar muitas expectativas. "Gostaria de ter contratado jogadores, claro, principalmente considerando este tipo de competição. Estamos possivelmente na competição mais importante da história do nosso clube."

Mascherano lembrou o desequilíbrio em relação aos rivais - sua equipe também enfrentará o Porto e o Palmeiras na primeira fase - e atacou os dirigentes do Inter Miami por não ouvi-lo. "Estou preocupado com o que posso controlar e o que posso fazer. Depois, todos terão de assumir suas responsabilidades e se manifestar sobre o que precisam fazer. Precisávamos fortalecer outras posições, e isso não aconteceu", reclamou. "Conversamos há dois meses sobre como precisávamos reforçar o elenco, até decidimos liberar duas vagas, as de Taylor e Grassel, para adicionar novos atletas."

Para Mascherano, seu compatriota Lionel Messi, 37 anos, chega em boas condições para o Mundial de Clubes após sofrer com problemas físicos durante a temporada. "Ele jogou nas nossas últimas 15 partidas, exceto no jogo contra Dallas, quando foi poupado para as semifinais da Liga dos Campeões. Também tivemos a sorte de ele ter descansado em uma das duas partidas da seleção argentina", comentou, referindo-se às Eliminatórias. "As expectativas em relação a Messi são as melhores. Tentamos criar um ambiente ao seu redor para que ele possa brilhar."