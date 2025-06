Mariana Pistoia é campeã brasileira de esgrima

Mariana Pistoia no degrau mais alto do pódio no Brasileiro. CBE / Divulgação

A gaúcha Mariana Pistoia conquistou o título no florete feminino do Campeonato Brasileiro de Esgrima, que acontece no Club Athletico Paulistano, em São Paulo. A atleta olímpica do Grêmio Naútico União venceu Valentina Basso, do Pinheiros, na final por 15 a 3.

— A Valentina está jogando super bem, vem evoluindo bastante, e os jogos com ela são sempre mais disputados. Então, apesar do placar, foi uma luta difícil. O que mais me deu vantagem foi a forma como comecei, abrindo vantagem e sem dar oportunidade para ela virar — comentou a esgrimista de 26 anos.

Para chegar à decisão, Pistoia passou invicta nas poules (fase de grupos) e nas eliminatórias venceu a colega de equipe Giovana Bonetti por 15 a 6 e Julia Ghal, do Pinheiros, por 15 a 5, nas quartas de final.

Sua adversária na semifinal foi Gabriella Vianna, também do Pinheiros, superada por por 15 a 7.

Derrotada na semifinal, Gabriella Vianna garantiu o bronze ao lado de Carolina Becheret, do Paulistano.

No florete feminino por equipes, a equipe São Paulo 2 (Gabriella Vianna, Carolina Brecheret e Valentina Basso) venceu a final contra o Rio Grande do Sul (Mariana Pistoia, Valentina Baldi e Giovana Bonetti) por 45 a 36. O Rio de Janeiro levou o bronze.

Sabre

Henrique Garrigos, do Paulistano, passou pelas poules no sabre masculino sofrendo apenas três toques.

Na semifinal, Garrigos venceu Renato Saliba, seu companheiro de equipe, por 15 a 12, e foi para a final contra Arthur Wolf, do Lindoia Tênis Clube (RS), que eliminou Matheus Becker, do Pinheiros. O título veio com um novo 15 a 12

Já na disputa feminina, a final foi disputada por duas atletas do Paulistano e Pietra Chierighini venceu Karina Trois por 15 a 13. O pódio ainda teve Ana Beatriz Fraga e Luana Pekelman, ambas do Pinheiros.



O sabre ainda teve a disputa por equipe masculina e o time São Paulo 2 formado por Bruno Pekelman, Enrico Pezzi e Henrique Garrigos venceu o Rio Grande do Sul, de Arthur Wolff, Lucas Schubert e Felipe Medeiros por 45 a 29. O pódio ainda teve Rio Grande do Sul 2, composto por Arthur Morais, Marcus Pinto e Henry Douglas.

Espada

Na espada masculina, o título ficou com Leopoldo Gubert, da Academia Mestre Kato (PR). Na final, ele fez 15 a 7 sobre Matheus Brandt, do Pinheiros.

O pódio ainda teve Pedro Petrich (Academia Mestre Kato) e Nicolas Ferreira (Pinheiros).

E na final masculina por equipes, a vitória foi mais uma vez de São Paulo. O time paulista 2, com Nicolas Ferreira, Mauricio Pellegrino e Richard Grunhauser venceu o Paraná 2 (Fabrizio Lazzarotto, Nicolas Deguchi e Pedro Ramos) por 45 a 30. O bronze ficou com o Paraná 1 (Pedro Petrich, Leopoldo Gubert e Gabriel Assis)