Maresca confia em vaga no Mundial e roda elenco do Chelsea em decisão com o Espérance

Com a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes em jogo, o Chelsea enfrenta o Espérance nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, modificado. O time inglês é o vice-líder do Grupo D com três pontos, mesma pontuação da equipe tunisiana. O Flamengo lidera com seis e já está garantido na próxima fase, enquanto o Los Angeles FC, sem pontos, está eliminado.