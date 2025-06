Marcus D'Almeida conquista o título da etapa de Antalya da Copa do Mundo de Tiro com Arco

Marcus é o número 3 do ranking mundial. World Archery / Divulgação

O brasileiro Marcus D'Almeida foi o campeão do arco recurvo da etapa de Antalya, na Turquia, da Copa do Mundo de tiro com arco, neste domingo (8).

Na decisão do terceiro evento da temporada, o carioca superou o russo Buianto Tsyrendorzhiev por 6 a 0, vencendo os três sets, com mais acertos nas zonas centrais do alvo.

Com o título, Marcus assegurou lugar nas finais da Copa do Mundo 2025, em outubro, na China.

— No ano passado, cheguei muito perto da medalha de ouro, mas hoje foi da melhor maneira, 6 a 0, e levei o ouro para casa — disse o arqueiro de 27 anos, que é o número três do mundo.

Na Turquia, Marcus teve um desempenho impressionante. Ele liderou a fase de ranqueamento (classificatória) e depois venceu os seis confrontos eliminatórios.

"Uma semana incrível, liderei o classificatório e conquistei o ouro. Obrigado a todos que torceram por mim e mandaram energias positivas", escreveu nas redes sociais o brasileiro que recentemente foi campeão do torneio continental na Colômbia.

Nas duas primeiras etapas da Copa do Mundo de 2025, o Marcus D'Almeida parou nas quartas de final. A quarta etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco será em Madri, na Espanha, entre os dias 8 e 13 de julho.