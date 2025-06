Marcos Antonio vai a campo e intensifica recuperação de lesão no São Paulo

A presença de Marcos Antonio no gramado foi a novidade do dia no treino do São Paulo visando o compromisso com o Vasco, dia 12 de junho, no MorumBis, pela 12ª rodada do Brasileirão. O volante se recupera de dores na coxa esquerda e sua volta ainda não é certa.

Afastado desde o dia 17 de maio, quando deixou o campo diante do Grêmio acusando o problema no posterior da coxa, Marcos Antonio desfalcou o time nas vitórias sobre Náutico (2 a 1 na Copa do Brasil) e Talleres (2 a 1 na Libertadores), além das derrotas do Brasileirão para Mirassol (2 a 0) e Bahia (2 a 1).

O volante fez uma corrida no gramado do Centro de Treinamentos da Barra Funda supervisionado por profissionais da fisioterapia tricolor. O jogador ainda aprimora o físico antes de ser liberado para as demais atividades com os companheiros.

Luis Zubeldía aproveitou as atividades do dia para mais uma vez valorizar a posse de bola e depois comandou trabalhos de simulação de jogos em campo reduzido, mais uma vez pensando em como romper possível retranca do Vasco.

A volta de Marcos Antonio é um problema a menos para o treinador, que vê o departamento médico do São Paulo lotado de peças importantes, casos de Calleri, Lucas Moura, Oscar, Ferreirinha, Luiz Gustavo, Igor Vinícius e o zagueiro Ruan.