Maratona Internacional de Porto Alegre sonha em se tornar Major a partir de 2028

Porto Alegre tem o desejo de entrar em um seleto grupo de maratonas espalhadas pelo mundo. A prova realizada na capital sonha em se tornar uma Major a partir de 2028 , conforme apurou Zero Hora às vésperas da 40ª edição da prova de corrida. A maior competidora por esse selo no Brasil seria a Maratona do Rio de Janeiro.

Para quem não é ligado ao mundo do atletismo, as Majors referem-se a um grupo de sete maratonas que são consideradas as mais importantes e prestigiadas do mundo, atraindo os melhores atletas de maratona do mundo.