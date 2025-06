Mano Menezes analisa segunda vitória consecutiva do Grêmio no Brasileirão: "Sabemos que o caminho é longo, mas temos condições de percorrer"

O 2 a 0 no Juventude neste domingo (1º) fez o Grêmio chegar ao terceiro jogo consecutivo com vitória (dois pelo Brasileirão e um pela Sul-Americana). A atuação, apontada como a melhor sob o comando de Mano Menezes, fez o Tricolor se afastar da zona de rebaixamento e se aproximar da parte de cima da tabela.

— Estamos muito contentes com a atuação. Consistente é o adjetivo certo para definirmos. Iniciou bem o jogo, foi melhorando cada vez mais e acho que sai daqui com uma vitória muito justa e que nos dá o alento e confiança que podemos mais e vamos fazer mais em um curto espaço de tempo com os jogadores que estão no nosso elenco. Cedemos pouco em termos defensivos e isso vai dando solidez a aquilo que pensamos. É cedo ainda e sabemos que o caminho é longo, mas temos condições de percorrer — disse Mano após a partida.