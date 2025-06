Manchester City oficializa chegadas do francês Cherki e do holandês Reijnders para o Mundial

Cherki já defende a seleção francesa. FRANCK FIFE / AFP

O Manchester City terá quatro reforços para a disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos. A principal delas é a joia Rayan Cherki, de apenas 21 anos, que se apresentou nesta quarta-feira (11) vindo do francês Lyon e que chega para a vaga do experiente Kevin De Bruyne. O prodígio meia-atacante assinou por cinco temporadas. O clube também anunciou o meio-campista da seleção holandesa Tijjani Reijnders.

— Mal posso esperar para me juntar aos companheiros de City. Estou muito animado por jogar pelo maior clube da Europa. Adoro seu estilo de jogo, que é muito importante para mim. Foi minha escolha e era a melhor para minha carreira. Estou apaixonado por jogar com Pep Guardiola, o melhor treinador do mundo — disse Cherki, que recebeu a camisa 29.

Destaque do Lyon desde 2022, Cherki fez enorme sucesso na França e figurou na lista dos melhores da temporada passada, na qual foi o rei das assistências. O Paris Saint-Germain dominou a relação.

Apesar de jovem, Cherki chega empolgado ao City.

— Meu estilo de jogo é fácil, adoro jogar com a bola, fazer jogadas de habilidade e ajudar meus companheiros. Estou aqui para fazer as pessoas felizes e isso é muito importante para mim. Prefiro jogar como o camisa 10, mas agora só quero jogar, onde estiver no campo não importa, só quero estar em campo e ajudar o time a vencer. E estou pronto — disse, confiante.

Cherki foi inscrito para o Mundial ao lado dos também contratados Bettinelli, Ait-Nouri e Reijnders. A novidade da lista de Pep Guardiola é a ausência de Jack Grealish, que não apareceu na lista de 27 inscritos e será liberado pelo Manchester City para achar novo clube.

Reijnders foi premiado na Itália

No Milan, Reijnders foi eleito o melhor meio-campista da temporada italiana. PIERO CRUCIATTI / AFP

Reijnders também assinou contrato por cinco temporadas com o City. Aos 26 anos, ele vestiu a camisa do City respaldado por ter sido eleito o melhor meio-campista da temporada italiana, defendendo o Milan e a seleção da Holanda, e chegou sonhando em manter o desempenho de olho do título do Campeonato Inglês, apesar da disputa do Mundial.

— Acho que é preciso pensar ainda mais rápido aqui, principalmente quando se joga pelo Manchester City, onde os espaços são ainda menores. Então é aí que quero me desenvolver mais e estou ansioso por isso — afirmou, antes de falar do Campeonato Inglês.

— Todo mundo sabe que é a maior competição do mundo. Se você observar a quantidade de clubes que disputaram as primeiras posições na temporada passada, o nível é incrivelmente alto. É o sonho de qualquer garoto jogar na Premier League.