Manchester City atropela o Al Ain e está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes

Joia Echeverri fez bonito gol de falta. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Manchester City está nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe inglesa confirmou a classificação com uma goleada por 6 a 0 sobre o Al Ain na noite deste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os gols foram marcados por Ilkay Gundogan, duas vezes, Claudio Echeverri, Haaland, Bobb e Cherki.

O triunfo inglês garantiu a Juventus, que havia batido o Wydad Casablanca mais cedo, na próxima fase. Ambas as equipes somam seis pontos. A definição de quem será o líder do Grupo G se dará na quinta-feira (26), quando os dois times se enfrentam. Por outro lado, o Al Ain, assim como o Wydad Casablanca, está eliminado.

Pep Guardiola mandou a campo um Manchester City repleto de novidades. Se no gol Ederson deu lugar a Ortega, no comando do ataque houve o retorno de Haaland, que havia dado lugar a Marmoush na estreia. Entre os titulares, destaque para o jovem argentino Echeverri, de 19 anos.

Aos oito minutos, um veterano abriu o placar. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Gundogan, que limpou o marcador e encobriu o goleiro. Talvez sem querer, mas um golaço.

Aos 27 minutos, foi a vez de uma jovem promessa brilhar. De perna direita, Echeverri marcou um belo gol de falta e ampliou a vantagem do City.

Nos acréscimos, em cobrança de escanteio, Rabia puxou Akanji dentro da área. Após análise do VAR, foi assinalado pênalti para os ingleses. Na cobrança, Haaland fez 3 a 0.

O cenário de amplo domínio do City no primeiro tempo não mudou na etapa final. A equipe de Pep Guardiola, que promoveu diversas mudanças, manteve o controle da partida.

Aos 27 minutos, Gundogan fez o quarto gol inglês. O alemão recebeu de Bernardo Silva no meio da área, tirou o marcador e tocou por cima do goleiro.

O jovem Oscar Bobb fez o quinto aos 38 minutos. Após receber com liberdade dentro da área, o norueguês limpou a jogada e finalizou no contrapé do goleiro Khalid Eisa.