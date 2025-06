Manchester City atropela a Juventus e vai às oitavas do Mundial de Clubes como líder do grupo 

O Manchester City voltou a mostrar os tantos atributos que o colocam como um dos favoritos ao título do Mundial de Clubes. Na tarde desta quinta-feira (26), atropelou a Juventus por 5 a 2, com autoridade. Com o resultado, o time de Guardiola vai às oitavas de final da competição com 100% de aproveitamento — único entre os classificados a conseguir tal feito.