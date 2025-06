Mamelodi Sundowns vence Ulsan e termina rodada líder do grupo de Fluminense e Dortmund 

Rayners marcou o único gol da partida. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nem Dortmund nem Fluminense. O líder do Grupo F do Mundial de Clubes após a primeira rodada é o Mamelodi Sundowns. O time sul-africano chegou à liderança ao bater o Ulsan por 1 a 0, nesta terça-feira (17).

Com assistência do brasileiro Lucas Ribeiro, o atacante Rayners marcou o único gol da partida, que começou atrasada em uma hora e cinco minutos devido às condições climáticas em Orlando. O resultado deixa o Mamelodi Sundowns como único do grupo com três pontos, já que Fluminense e Borussia Dortmund empataram, horas antes.

As equipes voltam a campo no sábado (21). Às 13h, os sul-africanos encaram os alemães. Já às 19h, o Ulsan duela com o Tricolor carioca.

Gols anulados

Na verdade, Rayners balançou as redes três vezes, mas só uma delas valeu. A primeira foi aos 29 minutos do primeiro tempo, de uma maneira esquisitíssima. Tão esquisito, que foi invalidado pelo VAR: o atacante tocou com a mão na bola antes de ela passar sobre linha.

Na sequência, aos 35, o gol que foi validado. Em uma bela jogada do Mamelodi, de pé em pé, Rayners, com o bico da chuteira, marcou.

Três minutos depois, mais um gol anulado, agora por impedimento. Foi no detalhe, identificado corretamente pelo bandeirinha: o atacante sul-africano estava com uma parte do joelho à frente do último defensor do Ulsan.

Confronto equilibrado

Ainda que tenha acabado derrotado e sofrido "três" gols, o Ulsan bateu de frente com o time octacampeão da África do Sul. Os sul-coreanos tiveram algumas chances de balançar as redes, inclusive antes mesmo do Mamelodi, mas não foram efetivos.

O equilíbrio foi ainda mais notório na etapa final. Contudo, a equipe sul-africana seguiu firme e conseguiu manter o 1 a 0, consagrando-se, assim, como o primeiro time africano a vencer no Mundial de Clubes.

Mundial de Clubes — 1ª rodada do Grupo F — 17/6/2025

Ulsan (0)

Jo Hyeon-woo; Seo Myeong-kwan (Kang Sang-Woo, 33'/2ºT), Trojak e Kim Young-Gwon; Jung Woo-Young (Lee Jin-Hyun, 27'/2ºT), Ko Seung-Beom, Bojanic (Lee Hui-Gyun, 27'/ºT) e Lee Chung-Yong (Lacava, 19'/2ºT); Ludwigson, Um Won-Sang e Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon.

Mamelodi Sundowns (1)

Williams; Cupido (Mvala, 39'/2ºT) Mudau, Kekana e Lunga; Allende, Mokoena, Zwane (Modiba, 31'/2ºT) e Lucas Ribeiro (Adams, 39'/2ºT); Arthur Sales (Matthews, 19'/2ºT) e Rayners (Aubaas, 31'/2ºT). Técnico: Miguel Cardoso.

GOL: Rayners

CARTÕES AMARELOS: Bojanic (U); Mokoena (M)

LOCAL: Inter&Co Stadium, em Orlando (Flórida)

Produção: Leo Bender