Mais de R$ 400 milhões: saiba quanto cada time brasileiro já ganhou no Mundial de Clubes 2025

Times brasileiros começaram com o pé direito na competição. Se algum deles conquistar o título, pode faturar valores superiores a R$ 400 milhões.

As quatro equipes brasileiras garantiram vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes . Além da questão competitiva, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense , também podem comemorar a classificação pelo lado financeiro.

Em caso de novas classificações, os times brasileiros podem aumentar o faturamento. O bom desempenho técnico impacta diretamente na arrecadação, que pode aumentar conforme as equipes avancem no torneio.

A Fifa destinou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões) em premiações para a edição de 2025. Deste total, US$ 525 milhões (R$ 2,8 bilhões) são referentes às cotas fixas por participação, enquanto os outros US$ 475 milhões (R$ 2,6 bilhões) são distribuídos conforme o desempenho.