Geny Mascarello é a maior vencedora da Maratona Internacional de Porto Alegre. Jefferson Botega / Agencia RBS

Se você é minimamente interessado em correr no Rio Grande do Sul e no Brasil provavelmente você já ouviu o nome de Geny Mascarello. A gaúcha é a maior vencedora da Maratona Internacional de Porto Alegre, entre homens e mulheres, com um total de sete títulos (1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1992 e 1993). E não só isso, é ela que dá nome ao troféu feminino na Capital.

A 40ª edição da prova, no próximo domingo (8), marcará o reencontro de Geny com a maratona que a consagrou no cenário gaúcho, brasileiro e internacional. Depois de mais de 20 anos, ela voltará a percorrer os 42,195km que fazem parte do principal evento do final de semana.

— Eu estou nervosa. Faz muito tempo que eu não faço uma maratona. Passei um tempo cuidando da minha família e as competições ficaram em segundo plano. Depois disso, resolvi fazer a maratona. Vou ver se consigo relaxar. É uma discussão do meu corpo com a minha mente. Minha mente quer correr rápido e meu corpo não acompanha. Vou me contentar com 5min30s por km, enquanto fazia bem abaixo disso. É uma diferença muito grande — contou em entrevista à Zero Hora.

O reencontro de Geny com a maratona é fruto de uma trajetória que começou ainda na década de 1980. O encontro foi praticamente por acaso.

A agente comunitária de saúde começou a correr aos 26 anos, em 1982, de forma despretensiosa, por incentivo da família. Nunca tinha feito esporte na vida.

— Na época, eu era casada e meu ex-marido jogava futebol de praia. No verão, ele encontrou um horário para sair juntos para correr. Comecei dando uma volta no Parque Marinha, depois duas e fui indo. Eu estudava na escola Ernesto Dornelles e tinha uma colega que falou que no CETE tinha uma professora de corrida. Conversei com professora e iniciei a treinar na Sogipa. Comecei com 800m,1500m e 3000m.

Anos antes, havia visto a Maratona de Nova York pela televisão e nunca imaginaria que um dia seria ela a percorrer os 42,195km na Big Apple.

Depois de fazer sua estreia em maratonas em 1983, no Rio de Janeiro, foi em Porto Alegre que escreveu seu nome no hall de vencedores. Heptacampeã da Maratona Internacional na Capital, 10 anos depois da sua primeira, conquistou o índice para representar o Brasil em Nova York.

— Acho que já fiz, mais ou menos, umas 50 maratonas. A mais marcante foi a de 1993 que ganhou em Porto Alegre e estabeleci o tempo que durou 30 anos como recorde gaúcho (2h44min01s). Ganhei o direito de participar da maratona de Nova York, com tudo pago, e foi convocada para a Copa do Mundo de maratona.

A ida aos Estados Unidos se repetiu em 1995, quando representou mais uma vez o Brasil na cidade da Estátua da Liberdade.

Zero Hora de 1984 destaca feito de Geny. Reprodução / ZH

Entre os 26 anos, quando começou a correr, e agora, aos 70, o caminho de Geny Mascarello foi bem mais longo do que os 42,195km que a gaúcha irá traçar no domingo. Os 44 anos que separam o passado do presente talvez a façam enfrentar uma das mais desafiadoras maratonas de sua vida: controlar mente e corpo no mesmo ritmo.

— Minha vontade era fazer uma maratona com 70 anos. Eu tenho amor e paixão pelo que eu faço, pela corrida, com determinação e entusiasmo.