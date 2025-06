Lyon, de John Textor, é rebaixado à segunda divisão do Campeonato Francês por crise financeira

O Lyon, tradicional clube francês que pertence ao empresário americano John Textor , foi rebaixado à Segunda Divisão do Campeonato Francês por conta de uma grave crise financeira.

O DNCG avaliou que o Lyon não terá condições de cumprir com suas obrigações financeiras durante a próxima temporada europeia, que começa em agosto.

Segundo o órgão, as finanças do clube se deterioraram nas últimas temporadas, comprometendo a sustentabilidade da equipe na elite do futebol francês.