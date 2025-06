Luiza Traspadini e Samara Costa são as primeiras campeãs do Brasileiro de Ginástica Rítmica

Fernanda Heinemann, Luiza Traspadini e Julia Castro, no pódio do nível 1. MeloGym / CBG

As primeiras medalhas do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, que está sendo disputado na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro, foram definidas nesta sexta-feira (13). Durante o dia, foram finalizadas as disputas do individual geral dos níveis 1 e 2.

O primeiro nível teve como campeã Luiza Traspadini, do Instituto Capixaba Esportivo (ES), que somou 91.050. A prata ficou com Fernanda Heinemann, do Agito (PR), que ficou 0.50 atrás. O pódio foi completado por Julia Castro, da Unopar (PR), com 90.550 na soma final.

A campeã do nível 2 foi Samara Costa, do Colégio São Carlos (SP). Ela chegou a um total de 63.350 e superou Amanda Mafacioli, da Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação (Adiee-SC), com 63.200. Giulia Andrade, do Colégio Ábaco-SP foi a terceira colocada com 61.300.

Formato da competição

O Campeonato Brasileiro adulto é composto por três níveis. Da elite, composta por 14 ginastas, fazem parte as ginastas que costumam servir às seleções. Já o nível 1, que poderia ser definido como o de aspirantes às seleções, será formado por 52 atletas. O perfil é de atletas com nível técnico alto, recém-saídas da categoria juvenil ou ex-integrantes da seleção, mas que continuam a exibir um nível interessante em seus clubes ou associações. O nível 2 é a base da pirâmide. Trata-se de ginastas que competirão no máximo em três aparelhos. Elas são egressas do Torneio Nacional, competição de fomento.

No sábado (14) serão disputadas a competição geral adulto da Elite e as finais dos níveis 1 e 2.