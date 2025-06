Luiz Maurício da Silva estreia na Diamond League com pódio e recordes

Com a marca 86m62cm, Luiz Maurício da Silva foi o terceiro colocado da prova. Wagner Carmo / Divulgação/CBAt

O brasileiro Luiz Maurício da Silva fez uma boa estreia na Diamond League, o principal circuito da World Athletics. Na sexta-feira (20), em Paris, ele foi o terceiro colocado na prova do lançamento do dardo e, pela quarta vez em sua carreira, quebrou os recordes brasileiro e sul-americano.

Com a marca 86m62cm, o atleta de 25 anos assegurou o bronze e a quinta posição no ranking mundial da temporada. O indiano Neeraj Chopra, campeão olímpico em Tóquio-2020 e prata em Paris-2024, foi o vencedor da prova com 88m16cm. O alemão Julian Weber (87m88cm) ficou com a prata.

Nos Jogos de Paris, Luiz Maurício se tornou o primeiro brasileiro em uma final olímpica do lançamento do dardo após 92 anos. Nas eliminatórias, ele lançou 85m91cm, então o recorde brasileiro e sul-americano. Na final, foi 11º colocado com 80m67cm.

Demais brasileiros

Outros dois brasileiros competiram em Paris. Matheus Lima ficou na quarta posição nos 400 metros com barreiras, com 48seg26, atrás do campeão olímpico o estadunidense Rai Benjamin, com 46seg93, recorde da competição. Abderrahman Samba, do Catar, com 47seg09, e Travor Bassit, também dos Estados Unidos, com 48seg14, completaram o pódio.