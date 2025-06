Luiz Gustavo inicia transição supervisionada no São Paulo após quadro de tromboembolismo

O meio-campista Luiz Gustavo deu início, nesta semana, a uma nova etapa de sua recuperação no São Paulo. Supervisionado pela preparação física, o jogador realizou uma atividade leve nesta terça-feira, com exercícios de mobilidade e corrida no gramado do CT da Barra Funda.

O atleta segue medicado e acompanhado por um especialista, após ter sido diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar no dia 5 de abril, pouco antes da viagem para Belo Horizonte, onde o São Paulo enfrentaria o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. À época, Luiz Gustavo chegou a ser internado e, desde então, vinha afastado de qualquer tipo de treinamento, conforme recomendação médica.

Durante o período de recuperação, o volante de 37 anos manteve visitas regulares ao clube. Agora, com o avanço no tratamento, o jogador começa a retomar gradualmente a rotina de treinos, embora ainda sem prazo para reintegração ao elenco.

Contratado na temporada passada, Luiz Gustavo disputou 49 partidas com a camisa tricolor, marcou cinco gols, deu uma assistência e fez parte do elenco campeão da Supercopa Rei. Em 2025, no entanto, entrou em campo apenas duas vezes - a última delas na vitória sobre o Talleres, pela fase de grupos da Libertadores.