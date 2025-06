Luisa Stefani vence na estreia das duplas do WTA de Queen's

Stefani é a melhor brasileira no ranking de duplas. Divulgação / Slyce

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos estrearam com vitória no WTA 500 de Londres, o tradicional torneio do Queen's Club, que nesta temporada volta a ter as disputas femininas após 52 anos.

Nesta terça-feira (10), Stefani e Babos superam a russa naturalizada australiana Daria Kasatkina e a croata Donna Vekic por 2 sets 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h13min de partida e avançaram para as quartas de final.

Em 10º lugar no ranking que irá classificar as oito melhores parcerias para o WTA Finals, a paulista e a húngara já conquistaram dois títulos na temporada e, na última semana, foram derrotadas nas oitavas de final em Roland Garros.

Na próxima rodada, elas vão enfrentar as vencedoras do confronto entre as cabeças de chave 3, a australiana Ellen Perez e a chinesa Zhang Shuai, e a parceria da eslovaca Tereza Mihaliková e da britânica Olivia Nicholls.

Temporada na grama

Agora, na grama, elas buscam adaptação para a disputa do torneio de Wimbledon, que começará no final do mês.

Dos 11 títulos conquistados na carreira por Luisa, um foi na grama de Berlim em 2023, quando ela formou dupla com a francesa Caroline Garcia.