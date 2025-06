Luisa Stefani perde para líderes do ranking de duplas e é eliminada em Roland Garros

Babos (E) e Stefani (D) irão ganhar posições no ranking. Andre Ferreira / Divulgação / FFT

Apesar da ótima atuação, Luisa Stefani e a húngara Timea Babos não conseguiram derrubar as líderes do ranking mundial de duplas em Roland Garros. Em jogo que teve 2h43min de duração, elas foram derrotadas pela tcheca Katerina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend, de virada, parciais de 6/7 (6/8), 6/3 e 6/4, e foram eliminadas nas oitavas de final.

Nas quartas de final, Siniaková e Townsend irão enfrentar a cazaque Anan Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, que derrotaram a estadunidense Asia Muhammad e a holandesa Demi Schuurs, cabeças de chave 5, com parciais de 6/4 e 6/0.

Com a campanha em Paris, Luisa Stefani está ganhando cinco posições no ranking e chegando ao 26º lugar, dua abaixo de Babos, que sobe três colocações.

Mais cedo, Bia Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund caíram para as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini, atuais campeãs olímpicas.

O jogo

A partida foi muito equilibrada e a primeira quebra de saque foi favorável a Stefani e Babos, que marcaram 3-1 no serviço de Siniaková. Mas as líderes do ranking devolveram o break em 2-3, quando a húngara sacou.

Siniaková e Townsend se adiantaram em 6-5, quebrando o serviço de Stefani. Mas em um grande game, a brasileira e a húngara devolveram a quebra, mais uma vez no saque da tcheca, empataram em 6-6 e forçaram o tieb-break.

O tie-break também foi muito parelho e Luisa Stefani sacou em 5-6, empatando a disputa e virando em 7-6. Com Siniaková no saque, a brasileira acertou um lindo voleio, fez 8 a 6 e garantiu o primeiro set.

No começo do segundo set, Siniaková e Townsend quebraram o saque de Timea Babos e abriram 3-0. Elas não cederam nenhuma chance de quebra e fecharam em 6 a 3, com 78% de aproveitamento dos pontos com o segundo serviço.