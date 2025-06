Luisa Stefani perde nas quartas de final do WTA de Queen's

Stefani é a melhor brasileira no ranking de duplas.

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos foram eliminadas, nesta quinta-feira (12), do WTA 500 de Queen's .

O tradicional clube em Londres voltou a ter um torneio de primeira linha do circuito feminino em 2025, após 52 anos.

Cada parceria converteu três break points ao longo da partida. Porém, Perez e Shuai tiveram melhor aproveitamento no saque, o que acabou fazendo diferença nos momentos decisivos de cada set.

Ranking

A campanha em Londres deve manter a paulista na 26ª colocação no ranking mundial de duplas da WTA .

Os 108 pontos conquistados na grama londrina também servirão para manter Stefani e Babos no 10º lugar no ranking da temporada, que irá apontar as oito parcerias que disputarão o WTA Finals.