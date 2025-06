Luisa Stefani perde nas quartas de final de duplas em Berlim

Stefani e Babos, que na primeira rodada eliminaram as russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva , dupla cabeça de chave 3 e terceira melhor do ano, acabaram superadas pela espanhola Paula Badosa e a tunisiana Ons Jabeur , que marcaram 6/3 e 6/2, em exata uma hora de jogo.

Número 26 do ranking mundial de duplas da WTA, Luisa venceu dois torneios no ano, ambos com a parceria de Babos. Com a eliminação, ela deve perder duas colocações na atualização na próxima segunda-feira (23). Em 2025, brasileira e húngara formam a 10ª melhor parceria.