Grupo B

Luis Enrique elogia Botafogo e não descarta treinar time sul-americano: "Talvez eu tenha que fechar algumas portas e abrir outras"

Técnico do PSG destacou as boas atuações das equipes da América do Sul no Mundial

19/06/2025 - 08h49min Atualizada em 19/06/2025 - 10h15min Compartilhar Compartilhar