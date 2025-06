Los Angeles Lakers será vendido por US$ 10 bilhões

A família Buss, proprietária da histórica franquia californiana, cederá sua participação majoritária ao bilionário Mark Walter, que já possui uma parte das ações, de acordo com o relatório da emissora esportiva americana.

O acordo encerraria 47 anos de controle dos Lakers pela família Buss, embora a atual dirigente, Jeanie Buss, deva permanecer como presidente, de acordo com a reportagem.

A TWG também é dona da Billie Jean King Cup no tênis feminino e da equipe Cadillac, que está perto de ingressar na Fórmula 1.

A perda do controle da família Buss sobre os Lakers, a franquia de maior sucesso da NBA ao lado do Boston Celtics, marca o fim de uma era no esporte americano.