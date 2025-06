Los Angeles FC x Flamengo pelo Mundial de Clubes: horário, onde assistir e escalações

Los Angeles FC e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (24) , às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, pela última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa .

A partida será protocolar para os rubro-negros , que já garantiram vaga antecipada às oitavas de final e ainda asseguraram a liderança da chave com duas vitórias — 2 a 0 sobre o Espérance de Tunis e 3 a 1 contra o Chelsea . O LAFC, por sua vez, perdeu as duas partidas e já não tem chances de avançar.

Prováveis escalações de Los Angeles FC x Flamengo

Los Angeles FC

Arbitragem

Como chegam as equipes?

O Flamengo foi o primeiro clube a garantir classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes 2025. Com seis pontos em duas rodadas, o time de Filipe Luís assegurou a liderança do Grupo D por antecipação — mesmo que seja alcançado em pontos, vence no confronto direto.