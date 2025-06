Los Angeles FC vence América (2-1) e garante vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes gbv/mas/aam

Com uma virada na prorrogação, o Los Angeles FC (LAFC) derrotou o América do México por 2 a 1 neste sábado (31), em um duelo dramático e garantiu assim a última vaga na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O América saiu na frente com um gol de pênalti do uruguaio Brian Rodríguez, ex-jogador do LAFC, no segundo tempo (64').

mas o time da Califórnia, que disputava a repescagem em seu estádio, reagiu com uma cabeçada do brasileiro Igor Jesus (89') após um escanteio.

O gabonês Denis Bouanga, o melhor jogador da partida, marcou com um forte chute o gol da vitória e da classificação do time americano na reta final do tempo extra (115').

O América, que contou com um apoio esmagador nas arquibancadas do BMO Stadium em Los Angeles, sofreu um segundo golpe consecutivo após sua derrota no último fim de semana para o Toluca na final do Torneio Clausura de 2025 do futebol mexicano.

Tanto "Las Águilas" quanto o LAFC tiveram a oportunidade inesperada de participar da Copa do Mundo de Clubes, a primeira expandida para 32 times, após a desclassificação de León.

Também em jogo neste playoff de partida única organizado pela Fifa estava um bônus substancial de US$ 9,55 milhões (cerca de R$ 54,7 milhões pela cotação atual) que cada participante receberá.

A Liga Norte-Americana (MLS) terá, portanto, três equipes no torneio, que será disputado em 11 cidades dos Estados Unidos de 14 de junho a 13 de julho.

Além do LAFC, campeão da MLS de 2022 e finalista de 2023, o Inter Miami de Lionel Messi e o Seattle Sounders também competirão.

Já o futebol mexicano perdeu um representante e terá apenas Monterrey e Pachuca.

O Los Angeles FC, dos franceses Hugo Lloris e Olivier Giroud, campeões mundiais pela seleção francesa na Copa da Rússia de 2018, estará no Grupo D do novo Mundial de Clubes ao lado do Chelsea, do Flamengo, e do Espérance, da Tunísia.