Los Angeles FC bate o América-MEX e será adversário do Flamengo no Mundial de Clubes

LAFC superou o América para ficar com a última vaga no torneio. Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O Los Angeles FC conquistou a última vaga do Mundial de Clubes. O time norte-americano derrotou o América, do México, na madrugada deste domingo (1º), com gol de Denis Bouanga, na prorrogação, fechando o placar em 2 a 1.

A equipe dos franceses Hugo Lloris e Giroud entra no Grupo D, ao lado de Flamengo, Espérance-TUN e Chelsea e terá o clube brasileiro como adversário no próximo dia 24, às 22 horas (de Brasília), em Orlando.

América-MEX e Los Angeles FC se enfrentam no BMO Stadium, na Califórnia. Após um primeiro tempo sem emoções, a equipe mexicana abriu o placar com gol de pênalti de Brian Rodríguez, aos 18 minutos do segundo tempo, mas o brasileiro Igor Jesus cabeceou no fundo do gol, aproveitando uma cobrança de escanteio, e deixou tudo igual no final do tempo regular, levando a partida para a prorrogação, que teve Denis Bouanga como o grande herói. O jogador decidiu e virou o placar para o time da MLS.

— É simplesmente um dos melhores momentos da minha carreira. Amo este time e amo este jogo — disse Bouanga, empolgado com a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes.

— É uma grande conquista e uma oportunidade única. Isso realmente abre algumas portas para o nosso clube— acrescentou.

Assim, a semana termina de forma melancólica para a equipe mexicana. Além de perder a chance de disputar o Mundial de Clubes, o time comandado pelo brasileiro André Jardine havia sido derrotado na final do Torneio Clausura do Campeonato Mexicano para o Toluca no fim de semana anterior.

O jogo entre América-MEX e Los Angeles FC foi determinado pela Fifa após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em recurso do time mexicano León, que discordou da decisão da Fifa de excluí-lo da disputa do Mundial por pertencer ao mesmo grupo proprietário do Pachuca.

Confira abaixo a lista de grupos do Mundial de Clubes

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami;

Grupo B: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders;

Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica;

Grupo D: Flamengo, Espérance, Chelsea e Los Angeles FC;

Grupo E: River Plate, Urawa Reds Diamonds, Monterrey e Inter de Milão;

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns;

Grupo G: Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus;