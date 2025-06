Loïs Boisson bateu a rival russa por 2 sets a 0. ALAIN JOCARD / AFP

Loïs Boisson voltou a fazer história nesta quarta-feira (4) e está nas semifinais de Roland Garros. Apenas a 361ª do ranking, ela derrubou a favorita russa Mirra Andreeva, número 6 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 6/3.

Maior sensação desta edição do torneio, a tenista francesa de 22 anos vive um "conto de fadas" em Paris, chegando entre as quatro melhores em Roland Garros logo em sua primeira participação em um Grand Slam.

A tenista entrou na chave principal por convite dos organizadores, por ter ranking muito elevado para se classificar à competição. Ela é apenas a terceira tenista a alcançar a semifinal logo em sua estreia em Majors desde 1980. Antes dela, obtiveram esse feito duas estadunidenses Monica Seles, em 1989, e Jennifer Capriati, em 1990.

Boisson comemora vaga na semifinal. JULIEN DE ROSA / AFP

Outros recordes

Boisson também se torna a mais jovem francesa semifinalista em todos os Grand Slams desde 1999 (a última foi Amelie Mauresmo, campeã em Wimbledon em 1999 e atual diretora de Roland Garros) e a primeira local nesta fase do torneio francês desde 2011 — a última foi Marion Bartoli. Para alcançar estes feitos em série, a jovem tenista superou duas rivais do Top 10: Jessica Pegula, dos Estados Unidos, e Andreeva, atuais número três e seis do mundo, repetindo Seles em 1989.

Ela ainda é a primeira convidada a se classificar para uma semifinal de Roland Garros, na Era Aberta (desde 1968).

Salto de quase 300 posições no ranking

Com a campanha, Loïs Boisson dará um salto no ranking: ela passará do atual 361º posto para o 65º lugar. Boisson poderá subir até mais, se continuar avançando na chave. Na semifinal, ela vai medir forças contra a americana Coco Gauff, número 2 do mundo.

O jogo contra Andreeva

Andreeva (E) era a favorita diante de Boisson (D). ALAIN JOCARD / AFP

Para sustentar sua história de "conto de fadas" no saibro parisiense, Boisson precisou mais uma vez mostrar resiliência e poder de superação em quadra, como havia feito em sua virada sobre Pegula, nas oitavas de final.

Nesta quarta, ela saiu atrás de Andreeva nos dois sets. E buscou a reviravolta no placar. Na primeira parcial, que durou 1h20min, a russa abriu 3/1 e, depois 5/3. E a francesa buscou as duas igualdades até se sobressair no tie-break.

Já no segundo set, Andreeva fez 3/1. Mas viu a local vencer quatro games em sequência para virar para 4/3 e encaminhar a vitória.