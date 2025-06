Liverpool anuncia contratação de Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen

O Liverpool anunciou nesta sexta-feira (20) a contratação do atacante alemão Florian Wirtz, de 22 anos, do Bayer Leverkusen, uma transferência considerada recorde na Premier League pela mídia britânica e alemã, com valores próximos a US$ 150 milhões (cerca de R$ 828 milhões pela cotação atual).

A quantia, não confirmada por nenhum dos clubes, tornaria o versátil meia-atacante o terceiro jogador mais caro da história, atrás de Neymar por 222 milhões de euros (R$ 1,4 bilhões pela cotação atual) do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017, e do francês Kylian Mbappé por 180 milhões de euros do Monaco para o PSG em 2018 (R$ 1,1 bilhão).

O atual campeão inglês se limitou a informar a assinatura de um "contrato de longo prazo", sem fornecer mais detalhes.

Wirtz chega a Anfield como titular na posição de camisa 10, ocupada na temporada passada pelo húngaro Dominik Szoboszlai, embora também possa se deslocar para a ponta esquerda no ataque, substituindo o colombiano Luis Díaz ou o holandês Cody Gakpo.

No Liverpool, ele terá a companhia de seu ex-companheiro de Leverkusen, o lateral-direito holandês Jeremie Frimpong, contratado no final de maio para preencher a vaga deixada por Trent Alexander-Arnold, que foi para o Real Madrid.

Com Wirtz, o Liverpool adquire um dos jogadores mais cobiçados do mundo, com 31 jogos pela seleção alemã, todos deixando a marca de seu pé direito.

Wirtz foi uma das figuras-chave por trás da excelente temporada 2023-2024 do Leverkusen sob o comando de Xabi Alonso, que terminou com a dobradinha Bundesliga-Copa da Alemanha e uma derrota na final da Liga Europa.