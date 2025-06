Líder isolado, troca de treinadores e briga pela artilharia: como está a Divisão de Acesso após cinco rodadas

Inter-SM é um dos times invictos e lidera o campeonato após cinco rodadas. Renata Medina / Inter-SM/Divulgação

Após cinco rodadas, a Divisão de Acesso já começa a mostrar equipes candidatas ao acesso, movimentações nas casamatas e alguns jogadores que se destacam. A competição vale vaga no Gauchão 2026 aos dois finalistas. Além disso, o último colocado será rebaixado para a Terceirona Gaúcha.

De momento, o Inter-SM é o líder do campeonato e ainda não perdeu, assim como o Passo Fundo, que está na oitava colocação. Na lanterna, o estreante, Real SC, de Tramandaí, ainda não somou pontos. Vale destacar que o campeonato deveria ter 16 equipes, mas o Futebol Com Vida desistiu antes do começo.

Após jogos entre todas as equipes, em turno único, as oito melhores campanhas avançam às quartas de final. No mata-mata, os confrontos serão decididos em jogos de ida e volta, com o segundo jogo sendo disputado no mando da equipe que tiver a melhor campanha na fase inicial.

Quem começou bem?

Após bater na trave em 2024, quando perdeu a semifinal da Divisão de Acesso e a vaga no Gauchão para o Pelotas, o Inter-SM lidera a competição, com 11 pontos. Em cinco jogos, são três vitórias e dois empates, com oito gols marcados (melhor ataque) e três sofridos.

Mesmo assim, o melhor aproveitamento da Divisão de Acesso é do Bagé, terceiro colocado, com nove pontos. Com um jogo a menos, tem três vitórias e uma derrota. Apesar de apenas três gols marcados, o time sofreu apenas um, tendo a melhor defesa.

A principal surpresa positiva é o Gramadense, recém promovido da Terceirona, que está em quinto com oito pontos. O time vem de duas vitórias consecutivas e seis gols marcados em ambos os jogos. Na última rodada, superou o Aimoré, que liderava a Divisão de Acesso.

Dança dos treinadores

Ex-jogador Alê Menezes foi demitido do Esportivo antes da quinta rodada. Kevin Sganzerla / Divulgação

Poucos jogos não são justificativas para impedir a demissão de treinadores no começo de competições. Na Divisão de Acesso deste ano, duas equipes já se movimentaram desde o início.

Após a quarta rodada, o Esportivo demitiu Alê Menezes e trouxe Márcio Nunes, que estava sem clube desde que deixou o Guarany de Bagé, em maio. Na estreia com o novo treinador, o Esportivo conquistou a primeira vitória e deixou as últimas colocações.

Já na última rodada, o Glória demitiu Leandro Machado, que somou apenas três pontos em cinco jogos. Para o lugar, Júlio César Nunes foi anunciado. Ele comandou o Leão da Serra, em 2019, quando o time deixou o acesso escapar nas semifinais.

Vale destacar que o Veranópolis demitiu o técnico Mário Roberto antes da competição iniciar. Gelson Conte foi contratado e segue no clube.

Artilharia empatada

Depois de cinco rodadas, três jogadores dividem a artilharia com três gols marcados. São eles: Giovanni, do Brasil de Farroupilha, Gustavo, do Novo Hamburgo, e Vinicius, do Passo Fundo.

Próxima rodada

Quarta-feira (11)

15h - Gaúcho x Gramadense

19h - Aimoré x Real SC

19h - Veranópolis x Novo Hamburgo

19h30min - Inter-SM x Glória

19h30min - Bagé x Esportivo

20h - Lajeadense x Santa Cruz

Quinta-feira (12)

19h30min - Brasil de Farroupilha x Passo Fundo

Classificação

Inter-SM - 11 pontos (5 jogos) Aimoré - 10 pontos (5 jogos) Bagé - 9 pontos (4 jogos) Brasil de Farroupilha - 9 pontos (5 jogos) Gramadense - 8 pontos (5 jogos) Lajeadense - 8 pontos (5 jogos) Novo Hamburgo - 6 pontos (4 jogos) Passo Fundo - 6 pontos (4 jogos) Veranópolis - 6 pontos (5 jogos) Santa Cruz - 5 pontos (4 jogos) Gaúcho - 4 pontos (4 jogos) Esportivo - 4 pontos (5 jogos) União Frederiquense - 4 pontos (5 jogos) Glória - 3 pontos (5 jogos) Real SC - 0 ponto (5 jogos)