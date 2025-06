Lewis Hamilton lamenta ter atropelado marmota durante o GP do Canadá

Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton viveu um episódio trágico neste domingo no GP do Canadá no circuito Gilles Villeneuve. O piloto da Ferrari terminou na sexta posição, logo atrás de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, mas não foi isso que o fez lamentar. Durante a corrida ele atropelou uma marmota.

"Fiz uma boa largada, mantive a posição, estava me segurando no grupo e controlando bem os pneus, então estava otimista", disse Hamilton, que saiu no quinto lugar no grid. Ele acrescentou que na parte inferior de sua Ferrari apareceu um buraco no lado esquerdo.