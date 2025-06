Leilão da Arena do Cruzeiro é suspenso após clube entrar com recurso

Estádio em Cachoeirinha é a casa do clube gaúcho desde 2019. Jefferson Botega / Agencia RBS

O leilão da Arena do Cruzeiro está suspenso. A informação foi confirmada por Paulo Doering, presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro-RS, nesta segunda-feira (23). O primeiro leilão seria concluído nesta quarta-feira (25), às 11h. O lance inicial era de R$ 15,8 milhões.

Inicialmente, o estádio foi a leilão em função de ações movidas por credores, como ex-jogadores e a Fazenda Nacional, em execuções fiscais. Contudo, foi informado que o time entrou com um recurso, provocando a suspensão da ação.

— O clube ingressou com um recurso em segunda instância na sexta-feira (20). Esse recurso ganhou efeito suspensivo e foi oportunizada a ouvida da parte contrária ao nosso recurso. Essa ouvida, o prazo do código de processo é 15 dias úteis. Então, se a outra parte utilizar todo o prazo para responder a essas ponderações do Cruzeiro no seu recurso, isso levará mais ou menos três semanas se usarem todo o tempo — explicou Paulo Doering.

A suspensão foi feita em função do prazo para responder as ponderações do clube. Como o primeiro leilão seria nesta quarta, enquanto a segunda chamada estava marcada para 3 de julho, o prazo excederia as duas datas. Em caso da segunda data, o valor de lance mínimo seria de R$ 7,9 milhões.

Além da Arena do Cruzeiro, também seriam leiloados dois terrenos localizados ao lado do estádio, no Bairro Águas Mortas, em Cachoeirinha.