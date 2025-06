LeBron James seguirá na NBA para a próxima temporada e receberá US$ 52 milhões dos Lakers

O jogador de 40 anos exerceu sua opção de renovação com o Los Angeles Lakers e vai receber US$ 52,6 milhões (R$ 288 milhões, na cotação atual) para disputar sua 23ª temporada na liga norte-americana de basquete.

James, que tem uma cláusula de não troca em seu contrato, está a 50 jogos de quebrar o recorde de Robert Parish de maior número de jogos na temporada regular. O astro deve desempatar com Vince Carter como o jogador com mais temporadas disputadas na história da NBA.

Ainda não há certeza se haverão mais anos de disputa de LeBron James. Há franquias que observam com atenção a situação do jogador para as próximas temporadas. No entanto, o atleta mostra lealdade e felicidade no lugar em que está agora.