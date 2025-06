Lando Norris (McLaren) vence GP da Áustria de F1; Bortoleto é 8º

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) conquistou uma vitória tranquila no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 neste domingo (29), no circuito Red Bull Ring, sob um calor sufocante.

O vice-campeão mundial, que largou da pole position, superou seu companheiro de equipe e líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri, e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari). O holandês Max Verstappen (Red Bull) abandonou na primeira volta.

A vitória deste domingo foi a primeira da McLaren no circuito de Spielberg desde 2001, quando tinha David Coulthard ao volante.

O britânico também conseguiu se recuperar do erro cometido há duas semanas no Grande Prêmio do Canadá, quando tentou uma ultrapassagem impossível sobre Piastri, que terminou em contato entre os dois companheiros de equipe e seu próprio abandono.