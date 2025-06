Lamine Yamal visita mansão de Neymar durante férias no Brasil

Desde que chegou ao Brasil, na segunda-feira (16), Lamine Yamal, craque espanhol de 17 anos, desejava se encontrar com Neymar , seu ídolo no futebol. O encontro ocorreu na quinta-feira (19), na mansão do brasileiro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Neymar segue no Santos até o fim de junho, e deve se reapresentar com o restante do elenco no próximo dia 27, no CT Rei Pelé. A renovação do craque é esperada pelo clube da Vila Belmiro, e o projeto e termos do contrato estão em discussão.