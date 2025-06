Juventus x Wydad Casablanca pelo Mundial de Clubes 2025; acompanhe ao vivo

Juventus e Wydad Casablanca se enfrentam pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes. Arte GZH

Juventus e Wydad Casablanca se enfrentam neste domingo (22) pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Acompanhe ao vivo e em tempo real.

Siga Juventus x Wydad Casablanca pelo Mundial de Clubes 2025

Saiba mais detalhes sobre o Mundial de Clubes 2025

A Fifa ampliou o projeto que iniciou há 24 anos, quando organizou pela primeira vez o Mundial de Clubes.

Agora, a competição reúne 32 equipes de seis confederações. O formato lembra a antiga Copa do Mundo de seleções e vai durar 30 dias.

O Brasil será representado pelos quatro últimos campeões da Copa Libertadores da América: Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024).

Abaixo, saiba mais sobre regulamento, calendário, veja a ficha dos clubes e entenda como funciona a premiação.

Quais são os brasileiros no Mundial de Clubes 2025?

O Mundial de Clubes será disputado entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Entre as 32 equipes participantes, quatro são brasileiras e garantiram a classificação após vencerem a Libertadores.

Os clubes são Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que foram campeãs continentais em 2021, 2022, 2023 e 2024, respectivamente.

Além dos brasileiros, a América do Sul ainda conta com os argentinos Boca Juniors e River Plate. Na Europa são 12 times, com destaque para Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Manchester City e Inter de Milão.

Na África são quatro clubes, mesma quantidade de Ásia e Concacaf. A Oceania tem apenas um representante.

Confira os jogos dos times brasileiros no Mundial de Clubes 2025

Palmeiras (Grupo A)

23 de junho de 2025: Inter Miami x Palmeiras - Hard Rock Stadium

Botafogo (Grupo B)

23 de junho de 2025: Atlético de Madrid x Botafogo - Rose Bowl Stadium

Flamengo (Grupo D)

24 de junho de 2025: Los Angeles FC x Flamengo - Camping World Stadium

Fluminense (Grupo F)

25 de junho de 2025: Mamelodi Sundowns x Fluminense - Hard Rock Stadium

Regulamento do Mundial de Clubes 2025

Os 32 times foram divididos em oito grupos de quatro. Na primeira fase, eles se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às oitavas de final.

A partir daí, as equipes se enfrentam em jogos eliminatórios até a final. A diferença em relação a Copa do Mundo de Seleções é que no torneio de clubes, não haverá a disputa pelo terceiro lugar.

Calendário do Mundial de Clubes 2025

Fase de Grupos - 14/6 a 26/6

Oitavas - 28/6 a 1/7

Quartas - 4 e 5/7

Semifinais - 8 e 9/7

Final - 13/7

Onde assistir ao Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes 2025 tem 32 times, divididos em oito grupos. No Brasil, os torcedores podem assistir os jogos na Rede Globo em TV aberta, no SporTV em TV fechada, na CazéTV e na DAZN, através do streaming.

A Globo exibe todos os jogos dos clubes brasileiros, além da partida de abertura e a final, independentemente da presença de equipes do país. A cobertura nas plataformas do grupo — como TV Globo e SporTV — também incluirá cerca de 50% das demais partidas do campeonato.

A CazéTV fechou parceria com a DAZN para transmitir 39 partidas no seu canal no YouTube, sendo todas com times brasileiros, além das semifinais e da decisão.