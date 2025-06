Juventus vê Yildiz brilhar, bate valente Wydad no Mundial de Clubes e encaminha classificação

A Juventus venceu mais uma pelo Mundial de Clubes. O time italiano encaminhou a classificação às oitavas com uma vitória por 4 a 1 sobre o Wydad Casablanca, em partida no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, na Pensilvânia, neste domingo.

O começo do duelo indicou que a equipe italiana poderia ter facilidade. Yildiz, de 20 anos, ganhou destaque com dois gols (embora o primeiro tenha sido assinalado como contra do zagueiro Boutouil). Os marroquinos, porém, reagiram e mostraram bravura para competir. Em momento tenso, o garoto, chamado por "Del Piero turco", teve nova oportunidade e aumentou a vantagem, finalizada por Vlahovic.

A rodada final da chave terá o confronto europeu entre Juventus e Manchester City, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Já o Wydad Casablanca enfrente o Al-Ain, no Buzzard Point Park, em Washington D.C. Os dois jogos ocorrem no dia 26, às 16h (de Brasília).

A expectativa de que o Wydad Casablanca representaria um desafio mais difícil para a Juventus apareceu quando o goleiro italiano Di Gregorio já precisou trabalhar aos três minutos. O lance, contudo, foi seguido por um domínio da Juventus. O técnico Igor Tudor viu seu time ter facilidade em abrir espaços com trocas de passes.

Foi assim que Yildiz tabelou, dentro da área, com Thuram e bateu cruzado. A bola ainda desviou no zagueiro Boutouil antes de entrar. A arbitragem assinalou gol contra. O Wydad já havia mostrado que ser vazado cedo era um problema. Na estreia, contra o City, Foden abriu o placar logo aos dois minutos.

Ter 'perdido' o gol não foi problema para o Yildiz, que decidiu fazer um gol incontestavelmente seu. Após boa condução de Cambiaso, a bola sobrou para o turco de frente para a área. Ele bateu de primeira no ângulo do goleiro Benabid.

Apenas nesta altura do jogo que o Wydad conseguiu retomar sua participação, atacando novamente a Juventus. Inferior na técnica, o time buscou a solução na ligação direta.

Em lançamento, Amrabat brigou pela primeira bola e lançou para Lorch. O sul-africano aproveitou falha defensiva dos italianos, passando por trás de Kelly, ficou cara a cara com Di Gregorio e descontou com uma cavadinha.

Apesar do começo avassalador da Juventus, o Wydad conseguiu finalmente demonstrar-se um rival mais qualificado que o da estreia, o Al-Ain. O apoio da forte torcida marroquina, que alongou a pausa de hidratação por sua fumaça de sinalizadores, seria mais um elemento contra os italianos.

Uma nova derrota poderia representar a eliminação virtual dos marroquinos. O técnico Mohamed Benhachem, então, voltou do intervalo com o atacante Selemani Mwalimu no lugar do zagueiro Meijers. A tônica de competitividade se manteve em campo. Defensivamente, o Wydad já conseguia anular Francisco Conceição e Kolo Muani, mesmo com a formação mais exposta.

Duas chegadas da Juventus foram perigosas. Primeiro, Cabiaso na trave, após escanteio. Depois, Kolo Muani perdeu sem goleiro dentro da pequena área. O time, contudo, não conseguia mais trocar passes como no começo da partida. Do lado marroquino, faltava chegar à frente.

Pouco depois de finalmente acessar à área do adversário, o Wydad viu a situação piorar. A Juventus já havia perdido a tranquilidade e tinha dificuldade para atacar. Kolo Muani destoou com lindo passe para Yildiz. O garoto driblou um marcador e tirou de Bernabid, com um chute rasteiro no canto.

Di Gregorio ainda salvou, duas vezes, a Juventus de sofrer o segundo gol, nos acréscimos. De pênalti, Vlahovic ainda pôde ampliar o placar para 4 a 1, o que não representa o desempenho visto em campo.